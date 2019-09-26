В Сумской области женщина собиралась кормить домашний скот коноплей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Сумской области в Белопольском районе работники местной полиции изъяли из крестьянской усадьбы более сотни кустов конопли, которыми хозяйка собиралась кормить скот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.
“О том, что одна из жительниц района выращивает в своем хозяйстве конопли, работники полиции узнали во время проведения операции „Мак-2019“. Получив санкцию на обыск, они посетили 59-летней женщины домой. Действительно, во дворе, в саду и на огороде пестрели немалые конопли. Правоохранители учли целом 112 растений”, — говорится в сообщении.
“Сама женщина объясняет, что конопля посеяла и выращивала для кормления скота. И о законодательном запрете заниматься таким земледелием будто ничего не знала”, — пишут в пресс-службе.
Полицейские все “корм” изъяли, а по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 310 УК Украины “Посев или выращивание снотворного мака или конопли”. Теперь женщине придется предстать перед Законом и объяснить мотивы своего поступка в суде. Ей грозит уплата немалого штрафа, либо арест до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Царичанском районе Днепропетровской области обнаружили и изъяли 2 кг марихуаны и 46 кустов конопли общей стоимостью 1,2 млн грн.