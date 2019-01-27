На Сумщині розкрито вбивство 77-річного лікаря

"Під час досудового розслідування встановлено, що вбивство скоїли особи, які систематично вчиняли крадіжки на території міста Ромни та Роменського району Сумської області. Того дня вони вирішили обікрасти будинок потерпілого. При цьому їх не зупиняв той факт, що лікар перебував вдома", - йдеться у повідомленні.

Двоє злодіїв, зламавши двері, проникли до будинку лікаря, залишивши одного з товаришів вартувати біля будинку.

Господар будинку почав чинити опір нападникам, під час чого вони нанесли потерпілому декілька ударів по голові монтировкою. Від отриманих травм чоловік помер.

"Зловмисники викрали лише старенький мобільний телефон та банківську картку, на якій знаходилося близько 1500 грн, які вони так і не змогли зняти", - додали у прокуратурі.

У суботу, 26 січня 2019 року, зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України. Двом чоловікам, які заподіяли смерть потерпілому, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій – ред.), п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів групою осіб – ред.) КК України, санкція якої передбачає довічне позбавлення волі. Третьому, який залишався на варті, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій – ред.) КК України. Двоє затриманих – жителі м. Ромни, третій з Роменського району. Зловмисникам 22, 29 та 33 роки.

На даний час перевіряється причетність затриманих до вчинення інших злочинів. Слідчими та прокурорами готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Сумщині розкрили вбивство працівника теплоелектростанції, яке сталось у 1996 році. Слідчі дії не припинялися, але підозрюваного знайшли лише через 23 роки.