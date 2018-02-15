На Сумщині 81-річна жінка вбила свого 79-річного чоловіка "щоб позбавити страждань"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На Сумщині 81-річна жінка вбила палицею свого тяжкохворого 79-річного чоловіка, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Сумської області.
Встановлено, що трагедія сталась у с. Кренидівка Середино-Будського району вранці 15 лютого. Тіло чоловіка з проломленою головою виявила сусідка, яка й повідомила про це в поліцію, йдеться в повідомленні.
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Середино-Будський відділ Шосткинської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вбивства 79-річного чоловіка. Як з’ясувалось, злочин скоїла його 81-річна дружина. Жінка стверджує, що в такий спосіб, за проханням загиблого, позбавила його від страждань, оскільки чоловік був тяжкохворим та прикутим до ліжка, зазначають в прокуратурі.
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Наразі відомості до ЄРДР внесено за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Однак остаточну кваліфікацію дій жінки буде визначено лише після проведення всіх необхідних експертиз, зокрема комплексної психолого-психіатричної, яка дасть відповідь на питання, чи усвідомлювала жінка значення своїх дій та чи керувала ними.