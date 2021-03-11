На столичному Гідропарку масштабна пожежа: вигорів дерев'яний будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На проспекті Броварському, що у Деснянському районі столиці, сталася масштабна пожежа, вигорів дерев'яний будинок. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Києві.
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Повідомлення про пожежу на проспекті Броварському, що у Деснянському районі столиці, рятувальники отримали 11 березня о 13:56. На місце події направлено найближчі пожежно-рятувальні за підвищеним рангом виклику.
На місці було встановлено, що горить 2-поверхова дерев'яна будівля, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані будівлі. Загальна площа пожежі - 300 кв. м.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, горять дерев'яні будиночки яхт-клубу, однак, ця інформація не підтверджена.
Вогнеборці вже приступили до гасіння пожежі.
"Гасіння пожежі ускладнюється тим, що основні конструкції будівель дерев'яні, по яких доволі швидко розповсюджується полум'я. Локалізація триває", - відзначили у ДСНС.
На місці події працює 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 26 вогнеборців.
Додамо
Днями під час пожежі у столичній недобудованій лазні загинуло три людини.