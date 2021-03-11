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21:00 • 29000 просмотра

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На столичном Гидропарке масштабный пожар: выгорел деревянный дом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. На Броварском проспекте, в Деснянском районе столицы, произошел масштабный пожар, выгорел деревянный дом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.

Детали

Сообщение о пожаре на Броварском проспекте, в Деснянском районе столицы, спасатели получили 11 марта в 13:56. На место происшествия направлены ближайшие пожарно-спасательные по повышенному рангу вызова.

На месте было установлено, что горит 2-этажное деревянное здание, с распространением огня на рядом расположенные здания. Общая площадь пожара - 300 кв. м.

По сообщениям местных СМИ, горят деревянные домики яхт-клуба, однако, эта информация не подтверждена.

Пожарные уже приступили к тушению пожара.

"Тушение пожара осложняется тем, что основные конструкции зданий деревянные, по которым довольно быстро распространяется огонь. Локализация продолжается", - отметили в ГСЧС.

На месте происшествия работает 6 единиц основной и специальной техники и 26 пожарных.

Добавим

На днях во время пожара в столичной недостроенной бане погибло три человека.

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