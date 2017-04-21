На стелах АЗС зросли ціни дизпального - моніторинг

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 25,75 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 28,17, а дизпальне — в середньому 24,07 грн за літр.

У той же час середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 24,49 грн за літр, А-95 — 25,29 грн за літр, А-95+ — 26,76 грн за літр. Середня вартість дизпального сягає 22,79 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal середня вартість пального марки А-92 становить 23,22 грн за літр, А-95 — 23,74, А-95+ — 24,61 грн за літр та дизпального — 21,67 грн за літр.

Ціни на скраплений газ

На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 11,91 грн за літр; на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 11,75 грн на літр; на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,25 грн на літр.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, ріст цін на бензини зумовило подорожання нафтопродуктів на кордоні.