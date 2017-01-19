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На стелах АЗС ціни на пальне продовжують рости - моніторинг

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 19 січня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 26,01 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 25,01 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 27,17, а ДП — в середньому 23,06 грн за літр.

У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 23,54 грн за літр, А-95 — 24,57 грн за літр, А-95+ — 25,76 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 21,82 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 22,11 грн за літр, А-95 — 22,62, А-95+ — 23,11 грн за літр та ДП — 20,59 грн за літр.

Ціни на скраплений газ

На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,42 грн за літр;

на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 11,89 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,82 грн на літр.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, ціна дизельного палива буде більшою за вартість бензину.

При цьому, за словами Л.Косянчука, оператори ринку пального не зацікавлені у підвищенні цін на бензини. Від росту вартості пального – виграє лише держава.

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