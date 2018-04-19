На станції метро "Героїв Дніпра" з 21 квітня закриють північний вестибюль
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. З 21 квітня на станції метро “Героїв Дніпра” працюватиме лише один вестибюль — південний. Про це у Facebook повідомляє прес-служба київського метрополітену, передає УНН.
“З 21 квітня працюватиме тільки південний вестибюль. Через будівельні роботи поблизу станції, північний вестибюль буде тимчасово закритий”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у середу ввечері станцію столичного метро “Дарниця” закривали на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування. Станцію перевірили, вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Нагадаємо, 24 лютого розпочався капітальний ремонт станції метро “Святошин”.