На станции метро "Героев Днепра" с 21 апреля закроют северный вестибюль
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. С 21 апреля на станции метро "Героев Днепра" будет работать только один вестибюль - южный. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба киевского метрополитена, передает УНН.
"С 21 апреля будет работать только южный вестибюль. Из-за строительных работ вблизи станции, северный вестибюль будет временно закрыт", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в среду вечером станцию столичного метро "Дарница" закрывали на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Станцию проверили, взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Напомним, 24 февраля начался капитальный ремонт станции метро "Святошин".