На станции метро "Героев Днепра" с 21 апреля закроют северный вестибюль

"С 21 апреля будет работать только южный вестибюль. Из-за строительных работ вблизи станции, северный вестибюль будет временно закрыт", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в среду вечером станцию столичного метро "Дарница" закрывали на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Станцию ​​проверили, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Напомним, 24 февраля начался капитальный ремонт станции метро "Святошин".