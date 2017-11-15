На сьогодні вже звільнено 25 учасників АТО відповідно до закону про амністію - Д.Чернишов

Заступник міністра юстиції нагадав, що під дію закону про амністію 2016 року підпадає 1423 особи.

"На сьогодні розглянуто судами 1157 справ, з яких 102 особам відмовлено у застосуванні до них амністії. 851 особа на сьогодні вже звільнена. Зокрема, 25 учасників АТО, 18 неповнолітніх осіб, 61 особу, які мають неповнолітніх дітей, 19-ть інвалідів, 18 пенсіонерів, трьох ветеранів війни, п'ятьох учасників ліквідаціїї аварії на ЧАЕС тощо. Найбільше - близько 500 осіб, - звільнено за нетяжкі злочини, які відбули 1/4 строку покарання", - сказав він.

Д.Чернишов також уточнив, що всього під дію закону потрапило 32 учасники АТО.

Нагадаємо, 2 вересня Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про амністію у 2016 році", який дозволяє покараним воїнам-учасникам АТО вийти на волю за неважкі злочини.

Закон набув чинності з 7 вересня та підлягає виконанню протягом трьох місяців.