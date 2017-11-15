На сегодня уже освобождены 25 участников АТО в соответствии с законом об амнистии - Д.Чернышов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Согласно закону об амнистии 2016 года на сегодня в целом освобождены из мест лишения свободы 851 человек, из которых 25 участников АТО. Об этом рассказал в комментарии УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
Заместитель министра юстиции напомнил, что под действие закона об амнистии 2016 года подпадает 1423 человека.
"На сегодняшний день рассмотрено судами 1157 дел, из которых 102 лицам отказано в применении к ним амнистии. 851 человек на сегодня уже освобожден. В частности, 25 участников АТО, 18 несовершеннолетних, 61 человек, имеющий несовершеннолетних детей, 19 инвалидов, 18 пенсионеров, трех ветеранов войны, пятерых участников ликвидациии аварии на ЧАЭС и др. Больше всего - около 500 человек - освобождены за нетяжкие преступления, отбывшие 1/4 срока наказания", - сказал он.
Д.Чернышов также уточнил, что всего под действие закона попало 32 участника АТО.
Напомним, 2 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об амнистии в 2016 году", который позволяет осужденным воинам-участникам АТО выйти на свободу за нетяжелые преступления.
Закон вступил в силу с 7 сентября и подлежит исполнению в течение трех месяцев.