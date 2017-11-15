На сегодня уже освобождены 25 участников АТО в соответствии с законом об амнистии - Д.Чернышов

Заместитель министра юстиции напомнил, что под действие закона об амнистии 2016 года подпадает 1423 человека.

"На сегодняшний день рассмотрено судами 1157 дел, из которых 102 лицам отказано в применении к ним амнистии. 851 человек на сегодня уже освобожден. В частности, 25 участников АТО, 18 несовершеннолетних, 61 человек, имеющий несовершеннолетних детей, 19 инвалидов, 18 пенсионеров, трех ветеранов войны, пятерых участников ликвидациии аварии на ЧАЭС и др. Больше всего - около 500 человек - освобождены за нетяжкие преступления, отбывшие 1/4 срока наказания", - сказал он.

Д.Чернышов также уточнил, что всего под действие закона попало 32 участника АТО.

Напомним, 2 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об амнистии в 2016 году", который позволяет осужденным воинам-участникам АТО выйти на свободу за нетяжелые преступления.

Закон вступил в силу с 7 сентября и подлежит исполнению в течение трех месяцев.