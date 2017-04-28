На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 28 квітня встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1077,987897;



Срiбло — 14,904699;



Платина — 810,112856;



Паладiй — 682,065512.



Порівняно з 27 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала меншою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій також зменшилася.