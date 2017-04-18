На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Національний банк України на 18 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 18 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1106,972725;
Срiбло — 15,999239;
Платина — 840,476918;
Паладiй — 695,656274.
Порівняно з 17 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала вищою; ціна на срібло незначно зменшилась; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також збільшилася.