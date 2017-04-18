На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 18 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1106,972725;

Серебро — 15,999239;

Платина — 840,476918;

Палладий — 695,656274.

По сравнению с 17 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала выше; цена на серебро незначительно уменьшилась; цена на платину увеличилась; цена на палладий также увеличилась.