На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 18 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 18 апреля установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1106,972725;
Серебро — 15,999239;
Платина — 840,476918;
Палладий — 695,656274.
По сравнению с 17 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала выше; цена на серебро незначительно уменьшилась; цена на платину увеличилась; цена на палладий также увеличилась.