На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 17 квітня встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1109,125860;



Срiбло — 16,030361;



Платина — 830,883522;



Паладiй — 685,781205.



Порівняно з 13 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала вищою; ціна на срібло збільшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також збільшилася.