На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Національний банк України на 29 березня 2018 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 29 березня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1131.181270;
Срiбло — 13.969434;
Платина — 805.652004;
Паладiй — 831.969413.
Порівняно з 28 березня, вартість срібла та золота зменшилась, усіх іншіх банківських металів — зросла.