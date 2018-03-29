На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Національний банк України на 29 березня 2018 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.

Національний банк України станом на 29 березня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1131.181270;

Срiбло — 13.969434;

Платина — 805.652004;

Паладiй — 831.969413.

Порівняно з 28 березня, вартість срібла та золота зменшилась, усіх іншіх банківських металів — зросла.

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