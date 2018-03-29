На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 29 марта установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1131.181270;

Серебро - 13.969434;

Платина - 805.652004;

Палладий - 831.969413.

По сравнению с 28 марта, стоимость серебра и золота уменьшилась, всех инших банковских металлов - выросла.