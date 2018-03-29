На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальный банк Украины на 29 марта 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 29 марта установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1131.181270;
Серебро - 13.969434;
Платина - 805.652004;
Палладий - 831.969413.
По сравнению с 28 марта, стоимость серебра и золота уменьшилась, всех инших банковских металлов - выросла.