На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 113151 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 119775 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 131423 просмотра

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8 марта, 13:20 • 146468 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальный банк Украины на 29 марта 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 29 марта установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1131.181270;

Серебро - 13.969434;

Платина - 805.652004;

Палладий - 831.969413.

По сравнению с 28 марта, стоимость серебра и золота уменьшилась, всех инших банковских металлов - выросла.

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