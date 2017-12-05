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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Національний банк України на 5 грудня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.

Національний банк України станом на 5 грудня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1114.259466;

Срiбло — 14.288626;

Платина — 817.243183;

Паладiй — 888.992582.

Порівняно з 4 грудня, ситуація з курсом банківських металів склалась наступна: курс золота та срібла зріс, платина впала в ціні, а паладій здорожчав.

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