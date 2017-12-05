На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 5 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1114.259466;

Серебро - 14.288626;

Платина - 817.243183;

Палладий - 888.992582.

По сравнению с 4 декабря, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: курс золота и серебра вырос, платина упала в цене, а палладий подорожал.