На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 5 декабря 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 5 декабря установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1114.259466;
Серебро - 14.288626;
Платина - 817.243183;
Палладий - 888.992582.
По сравнению с 4 декабря, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: курс золота и серебра вырос, платина упала в цене, а палладий подорожал.