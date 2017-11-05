На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Національний банк України на 5 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 5 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1107,613007;
Срiбло — 14,788956;
Платина — 806,119219;
Паладiй — 867,595555.
Порівняно з 2 листопада, вартість усіх банківських металів зросла.
Як повідомляв УНН, на сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/дол.