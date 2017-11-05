На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 5 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1107,613007;

Срiбло — 14,788956;

Платина — 806,119219;

Паладiй — 867,595555.

Порівняно з 2 листопада, вартість усіх банківських металів зросла.

Як повідомляв УНН, на сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/дол.