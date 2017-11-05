На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 5 ноября 2017 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 5 ноября установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1107,613007;
Серебро — 14,788956;
Платина — 806,119219;
Палладий — 867,595555.
По сравнению со 2 ноября, стоимость всех банковских металлов возросла.
Как сообщал УНН, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн / долл .