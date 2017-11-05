На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 5 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1107,613007;

Серебро — 14,788956;

Платина — 806,119219;

Палладий — 867,595555.

По сравнению со 2 ноября, стоимость всех банковских металлов возросла.

Как сообщал УНН, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн / долл .