На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Національний банк України на 30 жовтня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 30 жовтня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1095.475972;
Срiбло — 14.447354;
Платина — 800.998763;
Паладiй — 838.154059.
Порівняно з 29 жовтня, ситуація курс банківських металів скалалась наступна: золото та срібло впали в ціні, платина зросла, а курс паладію здешевшав.