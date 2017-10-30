На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 30 жовтня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1095.475972;

Срiбло — 14.447354;

Платина — 800.998763;

Паладiй — 838.154059.

Порівняно з 29 жовтня, ситуація курс банківських металів скалалась наступна: золото та срібло впали в ціні, платина зросла, а курс паладію здешевшав.