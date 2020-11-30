На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 642.6361 грн;

Срібло — 20.7810 грн;

Платина — 876.8475 грн;

Паладій — 2 174.9849 грн.

У порівнянні з 29 листопада курс усіх зазначених металів впав, коли курс паладія - зріс.