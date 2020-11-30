На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Національний банк України на 30 листопада 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 642.6361 грн;
Срібло — 20.7810 грн;
Платина — 876.8475 грн;
Паладій — 2 174.9849 грн.
У порівнянні з 29 листопада курс усіх зазначених металів впав, коли курс паладія - зріс.