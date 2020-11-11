На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Національний банк України на 11 листопада 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 697.9959 грн;
Срібло — 21.8024 грн;
Платина — 786.0410 грн;
Паладій — 2 247.1450 грн.
У порівнянні з 10 листопада курс усіх зазначених металів впав, коли курс паладію — зріс.