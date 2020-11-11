На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 697.9959 грн;

Срібло — 21.8024 грн;

Платина — 786.0410 грн;

Паладій — 2 247.1450 грн.

У порівнянні з 10 листопада курс усіх зазначених металів впав, коли курс паладію — зріс.