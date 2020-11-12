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На сьогодні ніхто не пропонує більш збалансованого плану по Донбасу, ніж Медведчук - Бузаров

На сьогодні ніхто не пропонує більш збалансованого плану по Донбасу, ніж Медведчук - Бузаров

Київ • УНН

 • 5305 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. "План Кравчука" щодо розв'язання кризи на Донбасі - швидше за все особиста позиція цього політика з даного питання. Про це в ефірі NewsOne заявив політичний аналітик Андрій Бузаров, передає УНН.

"Те, що озвучував Леонід Кравчук стосовно перенесення виборів на Донбасі на березень (2021 року - ред.) - швидше за все, особиста позиція Кравчука, не більше того. Ми знаємо, що є Мінські угоди. Їх визнають і США, і Росія, і Франція, і Німеччина. На сьогоднішній день ніхто з політичних суб'єктів не пропонує нічого більш збалансованого. Єдине, що є, - це "план Медведчука". У ньому є конкретні пропозиції, пов'язані як з прийняттям законів по кожному пункту Мінських угод, так і певні моменти поступок ", - повідомив Андрій Бузаров.

Раніше голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що внесення змін до Конституції України з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів, прямо прописано в Мінських угодах.

Про це політик нагадав, коментуючи заяву віце-прем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, який повідомив, що Україна не має наміру закріплювати особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей в Конституції і не веде таких переговорів в рамках Мінського процесу.

Також Медведчук констатував, що немає ніяких просувань в питаннях мирного врегулювання на Донбасі.

"Те, що пан Зеленський підписав указ, розширив ряд посадових осіб та їх повноважень, які будуть спрямовані на реалізацію в окремих робочих підгрупах тристоронньої контактної групи, - це, безумовно, добре. Але без виконання Мінських угод, без виконання Паризького комюніке, яке було підписана 9 грудня 2019 року в Парижі за участю Президента Зеленського, без того, щоб пункти, які там викладені, почали виконуватися, ніякого мирного врегулювання, ні за яких розмовах, ні за яких деклараціях, які звучать майже щодня, не буде ", - заявив політик.

Також повідомлялося, що в сенаті Франції відкриті до пропозиції Віктора Медведчука створити парламентський вимір "нормандського формату". Про це заявив глава верхньої палати французького парламенту Жерар Ларше.

"Коли ми говоримо про" нормандському форматі ", ми говоримо про Мінських домовленостях. І, природно, цю пропозицію, яку зробили нам наші друзі з Ради Федерації. Ми готові до цього питання - до всього, що допоможе просунутися до стабілізації в Україні, повернення діалогу ", - сказав Ларше.

А 20 грудня 2019 року в Москві президент РФ Володимир Путін підтримав ідею максимально використовувати можливість діалогу між парламентарями України, Росії, Німеччини та Франції для досягнення миру на Донбасі.

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