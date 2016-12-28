На сьогодні майже в кожній європейській країні є політичні партії, які фінансує Росія, – Сироїд

“Весь світ грає в піддавки з Росією уже не перший рік, і вже навіть не три роки, тому що це тягнеться набагато довше, щонайменше від Грузії ... Україна фактично стала таким наріжним каменем для них. І от сьогодні вони (країни ЄС — ред.) мусять вибирати або ті ліберальні цінності, які вони декларували, або сила, страх і торговельний баланс”, — зазначила вона.

Зі слів Сироїд, європейці починають розуміти, що Росія вже їх розколює і дуже глибоко зайшла в Європу.

“Після останньої поїздки до Німеччини, до Мюнхена — багато людей починають розуміти, що Росія вже їх розколює, що вона вже їх знищує, що вона вже настільки зайшла в Європу, створивши свої кишенькові партії. Практично в кожній європейській державі вже сьогодні є крайня права або крайня ліва партія, яка напряму фінансується Росією. Росія має свої медіа в Європі, Росія має свої неурядові організації і величезні кошти, які вкладені в нерухомість або бізнес. І це є не їхні гроші, і вони (європейці — ред.) це починають розуміти ... Але таких людей меншість, на жаль вони не впливають на прийняття рішень в європейських державах”, — зауважила заступник голови ВР.