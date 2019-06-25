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На складах ТЕС ДТЕК 1 млн тонн вугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Станом на 24 червня запаси вугілля на складах теплових електростанцій ДТЕК Енерго склали 967 тис. Т вугілля. Всі доступні до експлуатації блоки ДТЕК знаходяться в роботі. Про це заявили в прес-службі компанії ДТЕК Енерго, передає УНН.

На складах ТЕС ДТЕК 1 млн тонн вугілля

"На наших складах зараз 967 тис. Т вугілля, в тому числі марки Г - 826 тис. Т вугілля і марки А - 141 тис. Т вугілля. Станом на 24 червня всі доступні до експлуатації блоки ДТЕК знаходяться в роботі", - повідомили в ДТЕК.

У компанії відзначають, що з вересня 2017 року ДТЕК реалізує програму зі зниження залежності в імпортному вугіллі, що складається з трьох ключових кроків:

  • Крок №1 - переклад блоків з антрациту на газове вугілля.
  • Крок №2 - забезпечення ТЕС вугіллям українського видобутку.
  • Крок №3 - модернізація потужностей ТЕС для ефективної і безперебійної роботи.

"Наша мета - енергонезалежність України, і за 14 років роботи компанія інвестувала в розвиток енергетики більш 9,2 млрд дол. Ми продовжуємо переводити блоки ТЕС з використання імпортного антрациту на український газовий вугілля. Ми вже перевели чотири блоки Придніпровської ТЕС, це дозволяє станції працювати тільки на українському вугіллі. на черзі - Криворізька ТЕС. ми нарощуємо видобуток вугілля - в минулому році ми видобули 24,1 млн т вугілля, що на 5,3% більше, ніж в 2017 році ", - відзначили в компанії.

У ДТЕК додали, що ТЕС компанії повністю забезпечені вугіллям марки Г, по антрациту є дефіцит.

"Ми повністю забезпечені вугіллям марки Г. По антрациту є певний дефіцит. Компанія розглядає варіанти вирішення проблеми - закупівля вугілля за кордоном і перехід блоків антрацитових станцій на природний газ", - повідомили в компанії.

Раніше НЕК Укренерго заявила, що в останні два тижні в Україні зафіксовано рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності склав 17 935 МВт.

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