На сході Афганістану знищено групу талібів на чолі з польовим командиром
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Щонайменше четверо бойовиків руху "Талібан", в тому числі один з його польових командирів, знищені в результаті удару, нанесеного за допомогою безпілотного літального апарату в провінції Пактія на сході Афганістану. Про це в неділю повідомило агентство Сіньхуа, передає УНН.
"Мулла Фарук був польовим командиром групи талібів в адміністративному центрі провінції Пактія, місті Гардез, і його смерть може стати серйозним ударом для бойовиків в провінціях Пактіка і Пактія і сусідній провінції Хост", - наводить Сіньхуа слова представника місцевої влади.
Також агентство поінформувало про ліквідацію в суботу 15 бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" в східній провінції Нангархар. Удар завдали безпілотники сил НАТО.