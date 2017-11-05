На сході Афганістану знищено групу талібів на чолі з польовим командиром

"Мулла Фарук був польовим командиром групи талібів в адміністративному центрі провінції Пактія, місті Гардез, і його смерть може стати серйозним ударом для бойовиків в провінціях Пактіка і Пактія і сусідній провінції Хост", - наводить Сіньхуа слова представника місцевої влади.

Також агентство поінформувало про ліквідацію в суботу 15 бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" в східній провінції Нангархар. Удар завдали безпілотники сил НАТО.