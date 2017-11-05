На востоке Афганистана уничтожена группа талибов во главе с полевым командиром

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 49246 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 116094 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103156 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105938 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104958 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 93440 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104097 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102129 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142936 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116319 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
На востоке Афганистана уничтожена группа талибов во главе с полевым командиром

На востоке Афганистана уничтожена группа талибов во главе с полевым командиром

Киев  •  УНН

 • 10584 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. По меньшей мере четыре боевика движения "Талибан", в том числе один из его полевых командиров, уничтожены в результате удара, нанесенного при помощи беспилотного летательного аппарата в провинции Пактия на востоке Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа, передает УНН

"Мулла Фарук был полевым командиром группы талибов в административном центре провинции Пактия, городе Гардез, и его смерть может стать серьезным ударом для боевиков в провинциях Пактика и Пактия и соседней провинции Хост", - приводит Синьхуа слова представителя местных властей.

Также агентство проинформировало о ликвидации в субботу 15 боевиков террористической группировки "Исламское государство" в восточной провинции Нангархар. Удар нанесли беспилотники сил НАТО.

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