На востоке Афганистана уничтожена группа талибов во главе с полевым командиром

"Мулла Фарук был полевым командиром группы талибов в административном центре провинции Пактия, городе Гардез, и его смерть может стать серьезным ударом для боевиков в провинциях Пактика и Пактия и соседней провинции Хост", - приводит Синьхуа слова представителя местных властей.

Также агентство проинформировало о ликвидации в субботу 15 боевиков террористической группировки "Исламское государство" в восточной провинции Нангархар. Удар нанесли беспилотники сил НАТО.