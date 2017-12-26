На Сахаліні через негоду літню жінку везли до лікарні у ковші навантажувача
Київ • УНН
КИЕВ. 26 грудня. УНН. У російському місті Шахтарськ, що на острові Сахалін, літню жінку, яка впала з балкону, доставили в лікарню в ковші навантажувача. Про це пише видання "Углегорские новости", передає УНН.
Повідомляється, що 26 грудня жінка похилого віку випала з вікна четвертого поверху. Життя їй врятували снігові замети у дворі, які пом’якшили приземлення. Саме завдяки снігу жінка залишилася жива.
Отримавши повідомлення про інцідент, машина швидкої допомоги дістатися до місця події не змогла через перемети. Щоб надати постраждалій термінову медичну допомогу, довелося піти на екстрені заходи: жінку поклали у ківш навантажувача – так її довезли до лікарні.
Очевидець події повідомив виданню, що літня жінка вийшла на балкон покурити. Як повідомляють деякі ЗМІ, звідти її здуло сильним вітром.