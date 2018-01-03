На Різдво вибухотехніки перевірять всі місця масового зібрання громадян - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У період різдвяних святкувань вибухотехніки перевірять всі місця масового зібрання громадян на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це під час селекторної наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“Правоохоронці будуть забезпечувати публічну безпеку під час служби у культових спорудах, а вибухотехніки перевірять всі місця масового зібрання громадян на наявність вибухонебезпечних предметів”, — зауважив С.Яровий.
Він наголосив на необхідності максимально задіяти весь особовий склад працівників системи МВС у період різдвяних святкувань.
Зі свого боку, голова ДСНС України Микола Чечоткін додав, що під час святкування Різдва Христового органи управління та формування ДСНС України будуть утримуватися в постійній готовності у такому ж складі.
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Крім того, в аеропорту “Київ” чергуватиме 2 одиниці авіаційних засобів, а саме літак Ан-26 медично-санітарного призначення та вертоліт Мі-8.
Нагадаємо, через необережне поводження з піротехнікою на Новий рік в Україні отримали травми двоє дітей і чоловік.