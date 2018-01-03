На Рождество взрывотехники проверят места массового сбора граждан - МВД

“Правоохранители будут обеспечивать публичную безопасность во время службы в культовых сооружениях, а взрывотехники проверят места массового сбора граждан на наличие взрывоопасных предметов”, — сообщил С.Яровой.

Он отметил, что необходимо максимально задействовать весь личный состав работников системы МВД в период рождественских праздников.

Со своей стороны, глава ГоСЧС Украины Николай Чечеткин добавил, что во время празднования Рождества Христова органы управления и формирования ГоСЧС Украины будут находится в постоянной готовности в таком же составе.

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Кроме того, в аэропорту “Киев” будет дежурить 2 единицы авиационных средств, а именно самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.

Напомним, из-за неосторожного обращения с пиротехникой на Новый год в Украине получили травмы двое детей и мужчина.