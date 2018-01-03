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На Рождество взрывотехники проверят места массового сбора граждан - МВД

Киев • УНН

 • 12891 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В период рождественских праздников взрывотехники проверят места массового сбора граждан на наличие взрывоопасных предметов. Об этом во время селекторного совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, со ссылкой на пресс-службу ГосЧС передает УНН.

На Рождество взрывотехники проверят места массового сбора граждан - МВД

“Правоохранители будут обеспечивать публичную безопасность во время службы в культовых сооружениях, а взрывотехники проверят места массового сбора граждан на наличие взрывоопасных предметов”, — сообщил С.Яровой.

Он отметил, что необходимо максимально задействовать весь личный состав работников системы МВД в период рождественских праздников.

Со своей стороны, глава ГоСЧС Украины Николай Чечеткин добавил, что во время празднования Рождества Христова органы управления и формирования ГоСЧС Украины будут находится в постоянной готовности в таком же составе.

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Кроме того, в аэропорту “Киев” будет дежурить 2 единицы авиационных средств, а именно самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.

Напомним, из-за неосторожного обращения с пиротехникой на Новый год в Украине получили травмы двое детей и мужчина.

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