На Рівненщині зафіксували 21 новий випадок захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Рівненській області станом на ранок 25 квітня зафіксували 21 новий випадок інфікування коронавірусом, 10 з них — у самому місті Рівне. Про це повідомляє УНН з посиланням на цілодобовий оперативний штаб протидії коронавірусу при Рівненській ОДА.
“Станом на ранок 25 квітня на Рівненщині зареєстровано 21 новий випадок на COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Так, коронавірус зафіксували в:
— 10 мешканців з м. Рівне;
— 1 з Корецького району (с. Старий Корець);
— 1 з Радивилівського району (с. Опарипси);
— 9 з Рівненського району ( 1 — с.Городок та 8 — с.Зоря).
Таким чином всього на Рівненщині зареєстровано 484 випадки захворювання на COVID-19. З них — 12 летальних і 41 людина одужала.
Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 97 зразків для ПЛР-тестування.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.