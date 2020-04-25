На Рівненщині зафіксували 21 новий випадок захворювання на COVID-19

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Рівненській області станом на ранок 25 квітня зафіксували 21 новий випадок інфікування коронавірусом, 10 з них — у самому місті Рівне. Про це повідомляє УНН з посиланням на цілодобовий оперативний штаб протидії коронавірусу при Рівненській ОДА.