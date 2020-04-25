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На Рівненщині зафіксували 21 новий випадок захворювання на COVID-19

На Рівненщині зафіксували 21 новий випадок захворювання на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Рівненській області станом на ранок 25 квітня зафіксували 21 новий випадок інфікування коронавірусом, 10 з них — у самому місті Рівне. Про це повідомляє УНН з посиланням на цілодобовий оперативний штаб протидії коронавірусу при Рівненській ОДА.

“Станом на ранок 25 квітня на Рівненщині зареєстровано 21 новий випадок на COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Так, коронавірус зафіксували в:

— 10 мешканців з м. Рівне;
— 1 з Корецького району (с. Старий Корець);
— 1 з Радивилівського району (с. Опарипси);
— 9 з Рівненського району ( 1 — с.Городок та 8 — с.Зоря).

Таким чином всього на Рівненщині зареєстровано 484 випадки захворювання на COVID-19. З них — 12 летальних і 41 людина одужала.

Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 97 зразків для ПЛР-тестування.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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