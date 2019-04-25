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На Рівненщині викрили канал незаконного переправлення українців за кордон

На Рівненщині викрили канал незаконного переправлення українців за кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Рівненщині четверо місцевих мешканців області, серед яких колишній співробітник прикордонної служби та посадовець управління водного господарства, налагодили канал нелегальної міграції українців за кордон поза пунктами пропуску. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що четверо мешканців Рівненської області, серед яких колишній співробітник прикордонної служби та посадовець управління водного господарства, налагодили канал нелегальної міграції наших співвітчизників за кордон поза пунктами пропуску. „Клієнтів“ вони підшуковували серед осіб, які намагалися уникнути кримінальної відповідальності на території України. Вартість таких послуг становила шістсот доларів США з кожного „туриста“”, — йдеться у повідомленні.

Організатора нелегальної схеми та провідника у прикордонній смузі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової спроби переправити двох українців через державний кордон.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим підозр у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у Києві викрили групу осіб, які налагодили канал переправки іноземців та громадян України за кордон та займалися їх працевлаштуванням закордоном.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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