На Рівненщині горіла господарська будівля чоловічого монастиря
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У селищі Липки на Рівненщині відбулося загорання господарської будівлі чоловічого монастиря, яка була повністю знищена вогнем. Сама будівля монастиря не постраждала. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Рівненській області.
"О 09:47 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у господарській будівлі Свято-Успенського чоловічого монастиря", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що вогнем охоплено господарську будівлю, поділену на кілька секцій. Ще до приїзду вогнеборців вибухнуло п'ять двохсотлітрових ємностей з пальним. Тому полум'я швидко набирало обертів. Була серйозна загроза знищення вогнем складу, де зберігалися каністри та бочки з паливно-мастильними матеріалами.
Значно ускладнювало роботу бійців ДСНС по гасінню пожежі сильне задимлення з практично нульовою видимістю, суха вітряна погода та велике пожежне навантаження.
"Об 11:50 пожежу вдалося локалізувати, а о 14:45 повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих не має. Монастир вогнем не пошкоджено (загрози для нього не було, адже від монастиря до місця пожежі було 500 метрів). Вогнем знищено господарчу будівлю та речі господарського вжитку. Причина пожежі та завдані збитки встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у с. Домниця Менського району на території чоловічого монастиря "Свято Різдва Богородиці" УПЦ МП в трапезній церкві виникла пожежа.