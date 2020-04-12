На Рівненщині горіла господарська будівля чоловічого монастиря

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У селищі Липки на Рівненщині відбулося загорання господарської будівлі чоловічого монастиря, яка була повністю знищена вогнем. Сама будівля монастиря не постраждала. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Рівненській області.