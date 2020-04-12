В Ровенской области горела хозяйственная постройка мужского монастыря
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В поселке Липки Ровенской области произошло возгорание хозяйственной постройки мужского монастыря, которая была полностью уничтожена огнем. Само здание монастыря не пострадало. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.
"В 9:47 по спецлинии "101" поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке Свято-Успенского мужского монастыря", - говорится в сообщении.
Установлено, что огнем охвачено хозяйственное здание, разделенное на несколько секций. Еще до приезда пожарных взорвалось пять двухсотлитровых емкостей с горючим. Поэтому пламя быстро набирало обороты. Была серьезная угроза уничтожения огнем склада, где хранились канистры и бочки с горюче-смазочными материалами.
Значительно усложняло работу бойцов ГСЧС по тушению пожара сильное задымление с практически нулевой видимостью, сухая ветреная погода и большая пожарная нагрузка.
"В 11:50 пожар удалось локализовать, а в 14:45 полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Монастырь огнем не поврежден (угрозы для него не было, ведь от монастыря к месту пожара было 500 метров). Огнем уничтожено хозяйственное здание и вещи хозяйственного обихода. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в с. Домница Менского района на территории мужского монастыря "Праздник Рождества Богородицы" УПЦ МП в трапезной церкви возник пожар.