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На Рівненщині 12-річного хлопця вразило струмом на залізничній станції. Його госпіталізували

Київ • УНН

 • 15356 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Рівненщині підлітка на залізничній станції вразило струмом. Про це повідомили у ДСНС Рівненської області, передає УНН.

На Рівненщині 12-річного хлопця вразило струмом на залізничній станції. Його госпіталізували

Цитата

“9 листопада о 17:44 надійшло повідомлення про те, що неподалік залізничного вокзалу в місті Дубно по вул. Залізнична дитину травмувало струмом. До прибуття рятувальників було відключено від електричного струму контактну лінію. Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що дитину 2009 року народження вдарило струмом після чого він впав між вагони”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Оглянувши хлопця працівники Служби порятунку обережно дістали підлітка та передали до рук працівників швидкої медичної допомоги. Після чого 12-річного дубенчанина у важкому стані з електротравмою було доставлено в опіковий центр.

До надання допомоги було залучено одну одиницю спецтехніки та 5 рятувальників.

Нагадаємо

У Київській області внаслідок ураження електричним струмом підліток отримав 35% опіків І-ІІ ступеню спини, а також перелом стегна.

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