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На ринку житлової нерухомості високий потенціал попиту – експерт

Київ • УНН

 • 9435 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. У 2018 рік ринок нерухомості увійшов з високим потенціалом попиту. Передноворічний грудень був динамічним і часто змушував покупців не зволікати з прийняттям рішення. Про це розповіла експерт з нерухомості Олена Біберова, передає УНН з посиланням на спеціалізований портал "Столична нерухомість".

На ринку житлової нерухомості високий потенціал попиту – експерт

“У грудні ми відзначали стабільно високу активність і в кількості заявок, і в статистиці проведених угод. Рішення приймалися швидше, були розкуплені багато „горячих“ об’єктів, на яких продавці пропонували вигідні умови. При цьому потенціал ринку залишається — як в кількості незакритих заявок, так і в об’єктах, в яких власники готові йти на конструктивний діалог”, — прокоментувала експерт поточну ситуацію на ринку.

Як повідомляв УНН, в умовах насиченості ринку житлової нерухомості пропозиціями експерти радять інвестору ретельно підходити до вибору житла і звертати увагу не тільки на ціну або розташування об’єкта, а в першу чергу на репутацію забудовника і досвід в реалізації проектів. Наприклад, найбільший столичний забудовник Холдингова компанія “Київміськбуд” має за плечима більш ніж 60-річну історію успішної роботи в сфері будівництва. На сьогодні в роботі у компанії близько 1,5 млн кв. м нерухомості на різних стадіях.

Протягом 2016 року холдинг ввів в експлуатацію понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. Протягом 2017 року компанія планує звести майже 400 тис. кв.м.

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