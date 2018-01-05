На ринку житлової нерухомості високий потенціал попиту – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У 2018 рік ринок нерухомості увійшов з високим потенціалом попиту. Передноворічний грудень був динамічним і часто змушував покупців не зволікати з прийняттям рішення. Про це розповіла експерт з нерухомості Олена Біберова, передає УНН з посиланням на спеціалізований портал "Столична нерухомість".
“У грудні ми відзначали стабільно високу активність і в кількості заявок, і в статистиці проведених угод. Рішення приймалися швидше, були розкуплені багато „горячих“ об’єктів, на яких продавці пропонували вигідні умови. При цьому потенціал ринку залишається — як в кількості незакритих заявок, так і в об’єктах, в яких власники готові йти на конструктивний діалог”, — прокоментувала експерт поточну ситуацію на ринку.
Як повідомляв УНН, в умовах насиченості ринку житлової нерухомості пропозиціями експерти радять інвестору ретельно підходити до вибору житла і звертати увагу не тільки на ціну або розташування об’єкта, а в першу чергу на репутацію забудовника і досвід в реалізації проектів. Наприклад, найбільший столичний забудовник Холдингова компанія “Київміськбуд” має за плечима більш ніж 60-річну історію успішної роботи в сфері будівництва. На сьогодні в роботі у компанії близько 1,5 млн кв. м нерухомості на різних стадіях.
Протягом 2016 року холдинг ввів в експлуатацію понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. Протягом 2017 року компанія планує звести майже 400 тис. кв.м.