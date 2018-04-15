На річках України очікується подальше підвищення рівнів води
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Синоптики попередили про подальше підвищення рівнів води на річках України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
За даними УкрГідрометцентру, 15-16 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля на рівнинних річках країни з добовою інтенсивністю підвищення:
- на 4-8 см на Верхньому Дніпрі (Чернігівська обл.) з подальшим затопленням заплави;
- на 2-10 см на Пслі біля м.Суми, середній та нижній течії Ворскли, у пониззі Орелі із повільним подальшим затопленням заплав (Сумська, Полтавська обл.);
- на 5-15 см на Десні, з подальшим затопленням заплав та обтопленням територій і об'єктів, розташованих на заплаві у Чернігівській, Сумській областях та порушенням транспортного сполучення у Городнянському районі Чернігівської області.
Окрім того, 15-16 квітня у верхів'ях Прип'яті відбуватиметься повільне зниження рівнів водопільної хвилі та поступове зменшення затоплення територій і господарських споруд в окремих населених пунктах у Ратнiвському районі Волинськоi областi.
А на українській ділянці Дунаю біля м.Вилкове рівні утримуватимуться на небезпечних відмітках 155-165 см з підтопленням незаселених ділянок міста.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки.