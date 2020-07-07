На реінтеграцію Донбасу потрібно від 10 до 60 млрд доларів - нардеп

“Я чув різні цифри... від 6 до 10 млрд дол. буде коштувати відновлення (Донбасу — ред.). Реінтеграція — від 10 до 60 млрд дол. Це те, що я чув — цифри, які циркулювали. Це так, сказали, що чули. Може хтось придумав цю цифру”, — сказав Устенко, відповідаючи на питання про вартість відновлення і реінтеграції Донбасу.

Він також додав, що комплексний підхід до реінтеграції Донбасу повинні забезпечити профільний комітет, Офіс Президента і МЗС.

Раніше УНН писав, що в Мінреінтеграціі почали розробку стратегії економічного відновлення Донбасу.