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На реінтеграцію Донбасу потрібно від 10 до 60 млрд доларів - нардеп

На реінтеграцію Донбасу потрібно від 10 до 60 млрд доларів - нардеп

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КИЇВ. 7 липня. УНН. На реінтеграцію Донбасу орієнтовно потрібно витратити від 10 до 60 млрд доларів. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко, передає кореспондент УНН.

“Я чув різні цифри... від 6 до 10 млрд дол. буде коштувати відновлення (Донбасу — ред.). Реінтеграція — від 10 до 60 млрд дол. Це те, що я чув — цифри, які циркулювали. Це так, сказали, що чули. Може хтось придумав цю цифру”, — сказав Устенко, відповідаючи на питання про вартість відновлення і реінтеграції Донбасу.

Він також додав, що комплексний підхід до реінтеграції Донбасу повинні забезпечити профільний комітет, Офіс Президента і МЗС.

Раніше УНН писав, що в Мінреінтеграціі почали розробку стратегії економічного відновлення Донбасу.

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