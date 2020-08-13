На референдумі близько 58% українців підтримали б вступ України в ЄС – дослідження

Так, якби найближчим часом відбувся референдум, 57,9% українців обрали б вступ України до ЄС, а 47,7% - в НАТО. Проти вступу в ЄС проголосувало б 26,9% громадян, а проти вступу в НАТО - 32,8%.

Додамо, опитування проводилося 21-28 липня 2020 року методом інтерв’ю. Результати репрезентують доросле населення України без урахування території окупованого Криму, а також непідконтрольних України територій Донбасу. Було опитано 4 тис. респондентів. Похибка вибірки у дослідженні не зазначалася.

Нагадаємо, як повідомили в Офісі Президента, Україна не має обмежень у часі для можливого вступу в Європейський Союз, "вона могла б зробити це хоч завтра".