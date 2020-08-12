На протестах у Білорусі постраждала п'ятирічна дитина

“Увечері 11 серпня всією родиною їхали з Девятовки в Ольшанку — це два мікрорайони, розташовані в різних кінцях міста. Центр Гродно був перекритий, тому вони вирішили поїхати по вулиці Радянських прикордонників. Там, біля кільця, проходила акція протесту автомобілістів: вони голосно сигналили. Що було далі, Інна не розуміє досі”, — йдеться в повідомленні з посиланням на слова матері дівчинки Інни Череухо.

За словами Череухо, попереду них були Skoda і мікроавтобус.

“Ми розгубилися, коли побачили, як військова техніка попереду починає підрізати бус — і той повертається боком. Чоловік виїхав на зустрічну смугу, щоб об’їхати. Але назустріч нам вибігли ОМОНівці, почали бити машину кийками — лобове та бокові скла, дзеркала. Після цього ззаду в нас в’їхала військова техніка, був сильний удар”, — розповіла Череухо.

Повідомляється, що коли Інна повернулася, щоб подивитися, що з донькою, побачила, що вона вже стікала кров’ю.

“Лікар наклав дівчинці чотири шви — у неї розсічення правої скроневої частини приблизно на два з половиною сантиметри і забій”, — зазначається в повідомленні з посиланням на матір дівчинки.

Нагадаємо, у Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, що почалися увечері 9 серпня. За перші дві доби затримано близько п’яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.



