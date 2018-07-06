На Прикарпатті з’явилась школа імені “святого Ілона Маска”

Крім того, при натисканні на цю школу на мапі, з’являється напис “Дитячий ад”.

Ілон Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company. Домігся значних успіхів у сфері інформаційних технологій, ракетобудування та автомобілебудування.

Засновник, власник, генеральний директор і головний інженер SpaceX; головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів Tesla Inc.

Нагадаємо, американський підприємець, винахідник і інвестор Ілон Маск заявив, що роздумує над запуском сайту “Pravda”, на якому буде оцінюватися правдивість кожної зі статей.