На Прикарпатті з’явилась школа імені “святого Ілона Маска”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Невідомі жартівники на мапах Goоgle перейменували одне з загальноосвітніх навчальних закладів міста Калуш (Івано-Франківська область) на “школу імені “святого Ілона Маска”. Про це повідомляє УНН з посиланням на картографічний сервіс Goоgle.
Крім того, при натисканні на цю школу на мапі, з’являється напис “Дитячий ад”.
Ілон Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company. Домігся значних успіхів у сфері інформаційних технологій, ракетобудування та автомобілебудування.
Засновник, власник, генеральний директор і головний інженер SpaceX; головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів Tesla Inc.
Нагадаємо, американський підприємець, винахідник і інвестор Ілон Маск заявив, що роздумує над запуском сайту “Pravda”, на якому буде оцінюватися правдивість кожної зі статей.