На Прикарпатье появилась школа имени "святого Илона Маска"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Неизвестные шутники на картах Goоgle переименовали одно из учебных заведений города Калуш (Ивано-Франковская область) на "школу имени "святого Илона Маска". Об этом сообщает УНН со ссылкой на картографический сервис Goоgle.
Кроме того, при нажатии на эту школу на карте, появляется надпись "Детский ад".
Илон Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компании SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company. Добился значительных успехов в сфере информационных технологий, ракетостроения и автомобилестроения.
Основатель, владелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX; главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров Tesla Inc.
Напомним, американский предприниматель, изобретатель и инвестор Маск заявил, что размышляет над запуском сайта "Pravda", на котором будет оцениваться правдивость каждой из статей.