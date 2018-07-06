На Прикарпатье появилась школа имени "святого Илона Маска"

Кроме того, при нажатии на эту школу на карте, появляется надпись "Детский ад".

Илон Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компании SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company. Добился значительных успехов в сфере информационных технологий, ракетостроения и автомобилестроения.

Основатель, владелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX; главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров Tesla Inc.

Напомним, американский предприниматель, изобретатель и инвестор Маск заявил, что размышляет над запуском сайта "Pravda", на котором будет оцениваться правдивость каждой из статей.