На Прикарпатті виявили забруднення Дністра нафтопродуктами: норму перевищено у 200 разів

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«Вчора, 24 грудня, зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок цього виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра у м. Галич. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів», - повідомила Онищук у своєму Телеграм-каналі.

Вона додала, що жителі навколишніх населених пунктів проінформовані.

«Станом на сьогодні, на 9.50 ранку, працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського р-ну. Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень.

Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації даної надзвичайної ситуації», - повідомила посадовець.

Що саме стало причиною потрапляння нафтопродуктів у воду не уточнюється.