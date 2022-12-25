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На Прикарпатті виявили забруднення Дністра нафтопродуктами: норму перевищено у 200 разів

На Прикарпатті виявили забруднення Дністра нафтопродуктами: норму перевищено у 200 разів

Київ • УНН

 • 435304 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. На території Івано-Франківської області у Дністрі виявили нафтопродукти – рівень забруднення перевищує норму у 200 разів. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

Цитата

«Вчора, 24 грудня, зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок цього виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра у м. Галич. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів», - повідомила Онищук у своєму Телеграм-каналі.

Вона додала, що жителі навколишніх населених пунктів проінформовані.

«Станом на сьогодні, на 9.50 ранку, працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського р-ну. Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень.
Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації даної надзвичайної ситуації», - повідомила посадовець.

Що саме стало причиною потрапляння нафтопродуктів у воду не уточнюється.

Українські Національні Новини

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