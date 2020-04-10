На Прикарпатті викрили чоловіка, який продавав інформацію з державних баз даних

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Правоохоронці викрили жителя Івано-Франківська, який через інтернет продавав інформацію з обмеженим доступом із баз даних Державної митної та прикордонної служб України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Фахівці з кібербезпеки СБУ зафіксували, що на спеціалізованих інтернет-сервісах з’явилися оголошення з пропозиціями придбати інформацію з баз даних Державної митної та прикордонної служб України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки з’ясувалося, що "продавець" під фейковими обліковими записами обіцяє клієнтам дані, зокрема, про перетин кордону українськими громадянами та іноземцями, транспортними засобами, терміни їх перебування за кордоном. Такі відомості належать до інформації з обмеженим доступом, несанкціоноване розповсюдження якої заборонено законом. Оплату від замовників зловмисник приймав на банківські картки.

Оперативники спецслужби встановили, що анонімним продавцем є житель Івано-Франківська, та задокументували декілька епізодів продажу ним інформації з обмеженим доступом. Клієнтами зловмисника були мешканці різних регіонів України. У ході обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, сімкарти, ноутбук і планшет, за допомогою яких зловмисник розміщував незаконні оголошення, та банківські картки, на які приймав оплату "послуг".

Матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, щодо несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, передано до суду.

Нагадаємо, на Хмельниччині судитимуть прикордонника, який збирав та продавав інформацію про людей, які перетнули кордон.

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