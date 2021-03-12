На Прикарпатті від COVID-19 померла 33-річна вагітна жінка та її ненароджена дитина

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"Колектив Господарського суду Івано-Франківської області в глибокій жалобі з приводу непоправної втрати - передчасної смерті помічника судді Вікторії Лози та її ненародженої дитини. Підступна короновірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 33 році життя", - повідомили у пресслужбі суду.

Доповнення

Івано-Франківська область після повернення України до адаптивного карантину з 24 лютого однією з перших потрапила до "червоної" зони за рівнем поширення коронавірусу. Захворюваність на коронавірус і рівень госпіталізації у регіоні через хворобу "зашкалює". На Прикарпатті лише за минулу добу виявлено 695 нових випадків захворювання на COVID-19 - один з найвищих показників по регіонах.

Коментуючи захворюваність в області, ще наприкінці лютого в Офісі Президента зазначали, що новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області, за підрахунками Міністерства охорони здоров’я, розпочався через іноземних туристів, що відвідували гірськолижний курорт "Буковель".

Ситуація ускладнюється ще й тим, що саме в Івано-Франківській області виявили "британський" штам коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний.