На Прикарпатье от COVID-19 умерла 33-летняя беременная женщина и ее нерожденный ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Вследствие коронавирусной болезни COVID-19 в Ивано-Франковской области умерла 33-летняя беременная женщина и ее нерожденный ребенок. Она была помощником судьи Хозяйственного суда области, и о потере и соболезнованиях по поводу этого сообщила пресс-служба суда, передает УНН.
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"Коллектив Хозяйственного суда Ивано-Франковской области в глубоком трауре по поводу невосполнимой утраты - преждевременной смерти помощника судьи Виктории Лозы и ее нерожденного ребенка. Коварная короновирусная инфекция COVID-19 остановила сердце молодой женщины на 33 году жизни", - сообщили в пресс-службе суда.
Дополнение
Ивано-Франковская область после возвращения Украины к адаптивному карантину с 24 февраля одной из первых попала в "красную" зону по уровню распространения коронавируса. Заболеваемость коронавирусом и уровень госпитализаций в регионе из-за болезни "зашкаливает". На Прикарпатье только за минувшие сутки выявлено 695 новых случаев заболевания COVID-19 - один из самых высоких показателей по регионам.
Комментируя заболеваемость в области, еще в конце февраля в Офисе Президента отмечали, что новая вспышка коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области, по подсчетам Министерства здравоохранения, началась из-за иностранных туристов, посещавших горнолыжный курорт "Буковель".
Ситуация осложняется еще и тем, что именно в Ивано-Франковской области обнаружили "британский" штамм коронавируса, который является более заразным, чем обычный.