На Прикарпатті сім'я отруїлася невідомою речовиною
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Івано-Франківську сім'я із чотирьох осіб отруїлася невідомою речовиною. Про це повідомляє УНН із посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"26 листопада о 21:22 у місті Івано-Франківськ поступило повідомлення про різкий (їдкий) запах невідомої речовини у приватному житловому будинку, де проживає сім’я з 4-х осіб (чоловік, дружина та 2 дітей), (вони поскаржилися на - ред.) погане самопочуття", - сказано у повідомленні.
Так, за словами представників управління, проведено хімічну розвідку в приміщеннях будинку, після проведених замірів приладом "Дозор-С", всі порогові значення в нормі, загрози жителям немає.
Нагадаємо, матір з двома дітьми і ознаками отруєння госпіталізували на Прикарпатті, причина отруєння встановлюється.