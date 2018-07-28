На Прикарпатті через сильні зливи обвалилась дамба
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Рятувальники усунули пошкодження водами річки Бистриця-Солотвинська берегоукріплення у селі Підлісся Тисменицького району Івано-Франківської області, які стались внаслідок обвалу дамби 25 липня. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій регіону, передає УНН.
“Рятувальники ліквідовували наслідки негоди — укріплено берегову лінію протяжністю 40 метрів”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 26 липня в селі Підлісся Тисменицького району для ліквідації наслідків обвалу дамби, яке мало місце 25 липня на річці Бистриця-Солотвинська, було здійснено укріплення берегової лінії.
До даних робіт залучено 12 співробітників та 1 одиниця техніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області та 6 співробітників і 1 одиниця техніки Державної пожежно-рятувальної частини № 2 м. Тисмениця. Набрано та встановлено 650 мішків з сипучою речовиною, якими зміцнили берегову лінію протяжністю 40 метрів.
Раніше повідомлялось, що у селі Підлісся Тисменицького району водами річки Бистриця-Солотвинська було пошкоджено берегоукріплення на відстані орієнтовно 100 м. На місці працівниками пожежно-рятувальної служби, Дністровського басейнового управління водних ресурсів та органами місцевого самоврядування проводяться роботи щодо укріплення дамби негабаритним каменем та мішками з піском. До робіт з ліквідації залучено 38 співробітників та 7 одиниць техніки, з них від Управління ДСНС в області 18 співробітників на 2 одиницях техніки.
Нагадаємо, на Буковині виникла загроза підтоплення через паводок на річці Сірет.
Річка Бистриця-Солотвинська разом із Бистрицею-Надвірнянською після злиття біля села Вовчинець під містом Івано-Франківському утворює річку Бистриця - праву притоку Дністра.